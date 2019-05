The protesters carried signs saying 'Mum, I'm going to miss my plane', and others bearing slogans protesting proposals to privatise the airport's owner ADP. But a heavy police presence ensured they caused little real disruption to passengers.

🔴Départ de l’Acte 25 des Gilets Jaunes de ce samedi 4 mai à Paris. Des Gilets Jaunes actuellement à l’#aéroport de Roissy Charles De Gaulle contre la privatisation d’ADP. Autres manifs prévues dans la capitale vers 13h. #GiletsJaunes #Acte25 #ActeXXV #4mai #YellowVests #Paris pic.twitter.com/9nyI4PrUJK — Charles Baudry (@CharlesBaudry) May 4, 2019

Roissy: une trentaine de gilets jaunes rassemblés avec Sophie Tissier contre la privatisation d'ADP et des autres "biens communs" #AFP pic.twitter.com/xNYZZfn3vi — Tiphaine Le Liboux (@LeLibouxTiF) May 4, 2019

According to a reporter for the rolling news channel BMF TV, the demonstrators had picked an international terminal meaning most of the travellers they accosted were foreigners with little knowledge or interest in the privatisation plans.

Une trentaine de gilets jaunes mobilisée à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle contre la privatisation d'ADP pic.twitter.com/0iMfE0XyZO — BFMTV (@BFMTV) May 4, 2019

After a busy day of protests on Labour Day (May 1), most expected turn-out this weekend to return to the lower levels seen in the second half of April.

France's Interior Ministry estimated that just 23,600 demonstrators took to the streets on the weekend of April 27th, a fraction of the 300,000 who took part in the first protests on November 17th.

As well as the airport protest, French police gave permission for three marches in the capital, the largest of which started at Lariboisière Hospital, near Paris Gare du Nord, at 11.30am before marching towards La Place de la Nation. A second toured TV and Radio stations, while a third started at the Jardin des Plantes in the early afternoon.

Video footage of the first march, which numbered a few thousand people, showed it to be largely peaceful, with protestors applauding firemen stationed on their route.