Why do I need to know cache-cache?

Because if you’re hanging out with kids it will come in handy, and sometimes with grown-ups too.

What does it mean?

Cache-cache – pronounced cash cash – literally means ‘hide hide’ and is the French term for the children’s game hide-and-seek. The verb cacher means to hide, and its used in all sorts of contexts – it’s a standard ‘er’ verb.

But cache-cache doesn’t only refer to fun activities for les enfants. The term is also used metaphorically in the sense of failing to find someone or something, or trying to hide from them.

There was even a musical, entitled Ma vie à cache-cache (My Hide-and-Seek Life) set in a company where everything goes wrong, and good people go bad and vice versa.

Use it like this

Le cache-cache est un jeu où l’on se cache et où l’autre doit nous trouver – Hide-and-seek is a game where you hide and the other person has to find you.

Un groupe d’enfants jouait à cache-cache dans le parc – A group of children played hide-and-seek in the park.

Il est triste de jouer à cache-cache dans ce monde où l’on devrait se serrer les uns contre les autres – It is sad to play hide and seek in this world where we should be huddling together

On ne peut pas résoudre les difficultés en jouant à cache-cache avec elles – you cannot solve problems by playing hide-and-seek with them