Why do I need to know faire barrage?

Because there are times that you feel as if you have a duty to block something from happening.

What does it mean?

Faire barrage, pronounced fair bah-raj, means to block or prevent something from happening.

You can also faire barrage to a person, which means to oppose them.

Ces lois avaient pour but d’encourager l’unité et de faire barrage aux discours incitant à la haine – These laws are designed to encourage unity and prevent hate speech

Ce sont des outils importants pour faire barrage à la prolifération nucléaire – These are important tools to block the proliferation of nuclear weapons

Les manifestants veulent faire barrage au Président de la République – The protesters want to block the President of the Republic

C’est au gouvernement de faire barrage à l’inflation – It is up to the government to prevent inflation

It is often used in an electoral context.

In the run up to the second round of presidential elections for example, politicians who fail to make it past the first round often call on their supporters to rally behind the successful candidate that best-aligns with their ideology.

J’appellerai à faire barrage à l’extrême droite – I will call [on my supporters] to block the far-right

Les appels à faire barrage à l’extrême droite font leur retour – Calls to block the far-right are making a comeback

Synonyms

Empêcher – To prevent

Eviter – To avoid

Prévenir – To forestall

Faire obstacle à – To block [something]

Se mettre en travers du chemin de – To block the path [of something]