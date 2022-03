Why do I need to know à l’ordre du jour?

Because it is useful to know what the priorities are.

What does it mean?

À l’ordre du jour, pronounced Ah law-drah do jore, is an expression which means on the agenda/program.

It is typically used in meetings to talk about issues that will be discussed or given priority.

J’ai proposé un ajout à l’ordre du jour de la réunion – I suggested an addition to the meeting agenda.

Le directeur a défini l’ordre du jour de la réunion – The director set the agenda for the meeting

Ce point est ajouté à l’ordre du jour à la demande de la délégation du Royaume-Uni – This item is included on the agenda at the request of the UK delegation

The term can also simply be used to describe something as being in the news.

L’élection est à l’ordre du jour – The election is in the news

Le Brexit n’est plus à l’ordre du jour – Brexit is no longer in the news

The expression is thought to have roots in the military, where l’ordre du jour corresponds to the daily instructions that a military unit would be tasked with executing.

French political institutions like the Senate regularly publish their l’ordre du jour on their websites.

Synonyms

There are many alternatives to l’ordre du jour.

Au programme – on the program

À l’agenda – on the agenda

Le sujet du jour – the subject of the day

Être d’actualité – to be news/in the news