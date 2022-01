Why do I need to know souche?

Because when scientists discover a new one, we could all be in trouble.

What does it mean?

A souche, pronounced “soosh”, is the French word commonly used to describe a biological strain.

It can be used interchangeably with variante, pronounced “vah-ree-ont”.

In the context of the Covid-19 pandemic, it is common to hear scientists referring to a souche du virus or a souche virale to mean “strain of the virus” or “viral strain”.

Les scientifiques ont découvert une nouvelle souche du virus – Scientists have discovered a new strain of the virus.

Il faut du temps pour identifier une nouvelle souche virale – It takes time to discover a new viral strain

Le variant Omicron est une nouvelle souche du SARS-CoV-2 capable de contourner l’immunité – The Omicron variant is a new strain of SARS-CoV-2 capable to evading immunity

Other uses

Souche can also be applied in a number of other contexts.

It can be used to talk about where you are from like so:

Je suis britannique de souche – I am British by origin

Emily est une américaine de souche – Emily is from America originally

It also has other scientific and botanical uses.

Une cellule souche – a stem cell

Une souche d’arbre – a tree stump

To this end, the expression, dormir comme une souche means “to sleep like a log”