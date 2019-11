It's time for big coats, fondue and winter-weight duvets as the temperatures drop sharply in France this week and winter truly begins.

A large low pressure weather system is set to bring a lot of rain, wind and - at medium altitude heights or above - heavy snowfall.

De jeudi à samedi prochain, il fera plus #froid qu'en janvier (pour les températures maximales) sur toute la #France. Il faudra s'habiller chaudement ! pic.twitter.com/WfT2pkd5Nz — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 10, 2019

Throughout the week, minimum temperatures will range from -2 to 7C in northern and central France, and 10C near the Mediterranean, said French weather forecaster France Météo.

In the afternoon, the maximum temperature will range from 5 to 8C in the east, from 9 to 11C towards the Atlantic and 12 to 13C around the Mediterranean.

The temperatures are largely to be expected in winter, although they will be 2C to 5C below the seasonal average and colder than the January averages for France.

From Thursday onwards a deep depression will bring wilder weather - heavy rain, strong winds, storm and heavy snowfalls on higher ground, especially in the east of the country.

Le #froid est présent ce #matin, mais sans trop de #gelées. Ils peut y avoir quelques gelées blanches dans l'est mais de façon assez localisées. Cet après-midi, une certaine fraîcheur résistera. https://t.co/YtNdVTRCpV pic.twitter.com/mAmpUViq6Y — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) November 12, 2019

Stormy winds will hit both the Atlantic and Mediterranean costs and large amounts of snow will fall in the Alps and Pyrenees.