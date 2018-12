Tourists in Paris will struggle to find something to do this weekend.

But given the violence that took place last weekend and the likelihood of a repeat perhaps it's better if tourists avoid the city altogether on Saturday.

Paris City Hall is keeping an up to date list on its website of all the places that will be closed and they include the Eiffel Tower and the Louvre Museum as well as the huge department stores Galeries Lafayette and Printemps.

Open top bus tours won't be running in the capital and many restaurants and shops across the whole city may decide to close up for the day.

Here is the full list of cultural sites closed from the City Hall:

Arc de Triomphe

Basilique cathédrale de Saint-Denis

Cathédrale Notre-Dame de Paris

Centre Pompidou

Chapelle expiatoire

Château de Versailles

Château de Vincennes

Cité de l'Architecture et du Patrimoine

Conciergerie

Crypte archéologique de l’île de la Cité

Domaine national du Palais-royal

Fondation Louis Vuitton

Fondation Cartier pour l’art contemporain

Hôtel de Sully

Jardin des Tuileries

Galeries Nationales du Grand Palais

Les Catacombes

Maison de la Radio

Maison de Victor Hugo

Musée Cernuschi

Musée Cognacq-Jay

Musée d’Art moderne de la ville de Paris

Musée des Arts et Métiers

Musée d'Orsay

Musée de la Franc Maçonnerie

Musée de l'Homme

Musée de l'Orangerie

Musée du Jeu de Paume

Musée du quai Branly – Jacques Chirac

Musée Eugène Delacroix

Musée Jacquemart-André

Musée du Louvre

Musée du Luxembourg

Musée Marmottan Monet

Musée national des arts asiatiques Guimet

Musée Nissim de Camondo

Musée Picasso Paris

Musée Rodin

Opéra Bastille

Palais de la Découverte

Palais Garnier

Palais de Tokyo

Panthéon

Pavillon de l'Arsenal

Petit Palais - Musée des Beaux-Arts de la ville de Paris

Sainte-Chapelle

Tour Eiffel

Tours de Notre-Dame de Paris

And there are also a number of theatres closed.

Comédie Francaise - Salle Richelieu

Comédie Française - Studio-Théâtre

Crazy Horse

Lido de Paris

Théâtre des Champs-Élysées

Théâtre Marigny Théâtre du Rond-Point

And as for shops, well owners of shops around the city may well take the decision to close to avoid being the victim of vandalism and looting.

But some streets like the Champs-Elysées and Rue Faubourg Saint-Honoré will be entirely shut down and boarded up.

Residents in the area have told The Local of their fears of more violence.

The full list of the sites and events impacted by the protest can be viewed HERE.