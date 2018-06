France experienced more violent thunderstorms overnight particularly in the north and east of the country. Orages dans le Bas-Rhin: un torrent de boue déplace voitures et abri de jardin pic.twitter.com/uLr55ncVTV — BFMTV (@BFMTV) June 1, 2018 Torrent de boue à #Gougenheim. Reportage à 12h30 sur RTL pic.twitter.com/mtUe5YWrKy — Yannick Olland (@RTL_Alsace) June 1, 2018

In Alsace, 40 mms of rain fell in an hour and up to 9000 lightning flashes were recorded. In the Pas-de-Calais, up to 50 mms of rain fell in a few minutes.

This left many in the area dealing with the mudslides and flooding caused by the storms.

Gougenheim ravagé par une coulée de boue : "Un torrent traversait notre appartement" https://t.co/tuKwkC74qQ via @europe1 — The Masked Zebra (@Chris_Fisseux) June 1, 2018

This month of May has been the stormiest on record in France for the past 20 years with over 200,000 lightning flashes recorded.

Nuit d'orage en Alsace : gros dégâts, coulées de boue et inondationshttps://t.co/vBOHQDKccw pic.twitter.com/abdgTGGfQj — France 3 Alsace (@F3Alsace) June 1, 2018

More stormy weather is expected on Sunday and throughout next week.