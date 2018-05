Hooded youths from the so-called "Black Blocks" ran amok in Paris on Tuesday after joining the traditional May 1 union-led demonstration for workers' rights.

Shouting "Rise up, Paris" and "Everyone hates the police", anti-capitalist protesters in black jackets and face masks had tried to hold up the Paris march and then ran amok along the route.

They set fire to a McDonald's restaurant near Austerlitz station, east of the city centre, and torched vehicles at a car dealership.

#Paris la #manif1ermai vire à la violence extrème. Barricades, magasins et véhicules en feu des centaines de black block européens la violence insurrectionnelle est maximale cet après midi dans la capitale française. pic.twitter.com/9GEecsX9XY — LINE PRESS (@LinePress) May 1, 2018

#Paris la #manif1ermai vire à la violence extrème. Magasins et véhicules en feu. pic.twitter.com/NPR595cV49 — LINE PRESS (@LinePress) May 1, 2018

#BREAKING: Another video of the violence in Paris, France as the International Workers day turns violent. (Video: @le_Parisien) pic.twitter.com/Jq8X4RLRGP — BreakingNNow (@BreakingNNow) May 1, 2018