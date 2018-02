In pictures: Paris wakes up to spectacular snowy scenes

Photo: The Local/Evie Burrows-Taylor

The snow continued overnight in Paris, with people waking up to beautiful scenes of a white powder coated version of the capital. Here's a selection of the most stunning images.

The French capital has had a makeover.

After steady snowfall overnight, on Wednesday Paris looked more stunning than ever.

The city's famous monuments, picturesque streets and Metro stations were all given a dusting of the white powder and even on their morning commute, people couldn't resist documenting the scenes on Twitter.

Here's our selection of the best images.

Pigalle Metro station. Photo: AFP

Eiffel Tower. Photo: AFP

Have you ever seen Sacré Coeur coated in snow? Here it is before sunrise this morning #neigeparis pic.twitter.com/EfNmDmAtcG — The Local France (@TheLocalFrance) February 7, 2018

Due to weather conditions, the Eiffel Tower is closed for the moment until early afternoon. Follow the situation on our Twitter and Facebook feeds. #eiffeltower #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/p1ZNFCv1Mg — La tour Eiffel (@LaTourEiffel) February 7, 2018

#ParisSousLaNeige ❄️: ce matin, un (énième) bonhomme de #neige ☃️se repose sur les Champs de Mars, non loin de la #TourEiffel. pic.twitter.com/ouV2WNmyBD — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) February 7, 2018

Deuxième descente pour Hugo, 23 ans sur la "piste noire" du Mont Martre. Il bat son propre record #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/r1yzOqo95b — Romain Lescurieux (@RLescurieux) February 7, 2018

Quand #Paris se réveille avec un joli beau manteau blanc ! #ParisSousLaNeige pic.twitter.com/V5ytlG1SIw — Lang Dominique (@puce57500) February 7, 2018

Ma plus belle journée en 5 ans à Paris ❤ #neige pic.twitter.com/WGIA86Y3kp — Pierre Tremblay (@tremblay_p) February 7, 2018

Vous avez vu cette quantité de neige ?! Jamais vu autant en 21 ans à Paris 😮 pic.twitter.com/xxZWNKmkCS — 😺 Patoune 😺 (@D4m13n_11n) February 7, 2018

@astonitf paris sous la neige. Still at work -:) pic.twitter.com/Np8QaMhF8T — ASTON iTF (@astonitf) February 7, 2018

#neige paris: le ministère de l'Intérieur demande aux automobilistes de ne pas utiliser leur voiture.



La #SNCF conseille à ses clients de "reporter leurs déplacements"#neige pic.twitter.com/E9AASZ9ABZ — Alain Aka (@Aka_Alain) February 7, 2018

Ce matin Paris est poétique sous la neige qui rappelle que les saisons existent encore et qu’elles sont belles. #ParisSousLaNeige ❄️☃️🎨 pic.twitter.com/4Sc4AIntmt — Togus 🍑 (@TogusLeVrai) February 7, 2018

Some people had to find an alternative way to get to work.

Le tramway T6 à été remplacé à Chatillon par une voie piétonne !#neigeparis pic.twitter.com/xPBxN8b1Jd — Mathieu A. Derbanne (@maddentist) February 7, 2018