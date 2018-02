In Pictures: Snow falls over Paris as City of Light turns white

Paris has been treated to its first proper snowfall in years, making the French capital look more beautiful than ever. And unsurprisingly people haven't wasted any time in capturing the city in all its glory.

Paris and its surrounding area have been placed on alert for snow and ice as the white powder coats the city.

The snow started falling in the French capital at around 10am and became steadier around midday and began to settle.

Here's a look at the City of Light in white starting outside The Local's offices at the Bassin de la Villette in the 19th arrondissement in the north east of the city.

Look at that beautiful white coat covering the city! 😍 We love #Paris in the snow. ❄️ Thanks for sharing your snowy pictures 👍 #neige pic.twitter.com/RSJXk6qWpw — Paris Je t'aime (@ParisJeTaime) February 5, 2018

La #neige crisse sous les pas au jardin du Luxembourg #Paris pic.twitter.com/1wQLwjBzj2 — Laure Narlian (@Nijikid) February 5, 2018

La neige est arrivée à Paris, et, doucement recouvre la ville. Magnifique ! ❄️ pic.twitter.com/IkR8vyzpB4 — Benjamin Buffault (@BBuffault) February 5, 2018

La neige est arrivée sur Paris ❄️ pic.twitter.com/8oJ9Qc9rW0 — Québec en France (@Quebec_FR) February 5, 2018

Aujourd’hui, j'ai rêvé que la neige brûlait et que le feu fondait

J'ai rêvé de l'impossible

J'ai rêvé que tu m'aimais



Paris, musée du Louvre #neige

Lundi 5 février 2018, 13h30 pic.twitter.com/4mKDmZwAGb — Scribe Accroupi (@scribeaccroupi) February 5, 2018

VIDÉO - Il neige sur Paris : les premières images des gros flocons qui recouvrent la capitale https://t.co/ut51Q61QJ1 pic.twitter.com/yUCb6ditoM — LCI (@LCI) February 5, 2018

Beautiful scenes in Paris. We are outside our offices at the Bassin de la Villette (19th arrondissement) where the snow is coming down quite hard now. #neige pic.twitter.com/6X9ckv1VvJ — The Local France (@TheLocalFrance) February 5, 2018

C'est beau la neige sur la gare de l'Est ❤️ ❄️ #Paris pic.twitter.com/xfaICW9zJ5 — Emilien C. (@EmilienDeTours) February 5, 2018